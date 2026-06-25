El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Quién será el jefe de la oposición? ¿Iván Cepeda o Gustavo Petro? Excandidato presidencial responde

En entrevista con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el excandidato presidencial Iván Cepeda abordó temas cruciales sobre el futuro político de Colombia, el liderazgo de la oposición y la posibilidad de tender puentes de diálogo con sectores opuestos con miras al periodo constitucional 2026-2030.

Al ser consultado sobre quién asumirá la jefatura de la oposición en el Congreso de la República, Cepeda fue enfático en descartar cualquier tipo de disputa personal por el liderazgo. Aaeguró que no hay ningún concurso ni ninguna disputa o confrontacón por quien va a ser el único jefe.

“Aquí no hay ningún concurso por quién va a ser el único jefe”

Para Cepeda, la oposición que se adelantará no dependerá de una sola figura individual, sino que se estructurará como la representación de un proyecto político colectivo que agrupará no solo al Pacto Histórico, sino a distintas fuerzas políticas en el Senado.

En la misma línea, el senador electo expresó su deseo de que el presidente Gustavo Petro culmine su ejercicio de gobierno de la mejor manera.

“No, yo, ojalá que el presidente Petro, que es una figura política muy talentosa y cuyo liderazgo es indiscutible, pueda terminar de la mejor forma su ejercicio de gobierno. Obviamente, le daremos, pues, todos los conocimientos por haber hecho el gobierno que ha hecho. Esa es mi posición y, obviamente, él tomará las decisiones que tienen que ver con su vida política, las cuales yo espero con mucha atención porque su papel ha sido muy importante para el progresismo y para el país en estos años", expresó.

“Yo tengo la plena disposición al diálogo”

Cepeda reiteró que su postura no se limitará exclusivamente a la confrontación. En ese sentido, hizo un llamado al diálogo y manifestó su expectativa de que esta voluntad tenga eco en los diferentes sectores del país.

“Yo tengo la plena disposición al diálogo, siempre lo he tenido, siempre y cuando ese diálogo se haga de manera respetuosa, en el diálogo en el que yo, por supuesto, defenderé, como lo he hecho durante toda mi vida política, mis ideas, eh que ha hecho programáticamente el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y también estoy dispuesto a hacer oposición”, añadió.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:43 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: