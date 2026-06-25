Fundación Cordoberxia alerta sobre preocupaciones en Córdoba por las ZUT

Córdoba: Fundación Cordoberxia alerta sobre preocupaciones en el territorio por Zonas de Ubicación Temporal. Foto: archivo Caracol Radio.

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos de Córdoba, rechazó los graves hechos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, relacionados con presuntas concesiones al Clan del Golfo durante el 2022. En ese sentido, insistió en falta de garantías en los territorios donde se implementarían las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Según la organización, lo revelado confirmaría lo que por años han venido denunciando desde los territorios donde tiene injerencia la estructura armada ilegal.

“Los hechos revelados por Caracol Noticias en la unidad investigativa el día 24 de junio debe ser una premisa para decirle a este gobierno, al gobierno de Gustavo Petro por el cual nosotros votamos, que debe parar. Debe parar hasta que se aclare la situación”, sostuvo Andrés Chica, director de Cordoberxia.

“Si hubo un cese al fuego, un no bombardeo a espaldas del pueblo, pese a que públicamente se decía que se le estaba persiguiendo. Y por supuesto, si había todo un entramado alrededor de sacar personas del Ejército, sacar unidades de investigación o unidades que estaban en el territorio persiguiendo al Clan del Golfo o al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia”, agregó.

Tras lo expuesto, Cordoberxia también dijo que rechaza cualquier intento de minimizar o encubrir esta delicada situación y exigieron a las autoridades competentes una investigación profunda que permita determinar responsabilidades y esclarecer plenamente los hechos.

“Esto ya nos pone a nosotros y a nosotras, a la ciudadanía, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al movimiento de derechos humanos en general, a pensar si realmente hay garantías para que el Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, entre al territorio en este momento a hacer el inicio de una desmovilización o un sometimiento a la justicia, como debería llamársele formalmente a esto”, expresó.

Cabe recordar que Cordoberxia ha venido alertando sobre las preocupaciones en el área rural de Tierralta, Córdoba, donde se pondría en marcha una ZUT en el corregimiento de Palmira.