Capturan a alias ‘Amaranto’, señalado de coordinar ataques contra la Fuerza Pública en Córdoba

Capturan a alias ‘Amaranto’, señalado de coordinar ataques armados contra la Fuerza Pública en Córdoba. Foto: Policía Nacional.

Montería

La Policía Nacional reportó la captura de alias ‘Amaranto’, presunto integrante de la estructura criminal “Yeison Leudo Chaverra” del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en Montelíbano, Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Amaranto’ sería el responsable de planificar y coordinar al menos 12 acciones armadas contra la Fuerza Pública durante el año 2025, “ataques que dejaron el homicidio de tres policías y cuatro militares en el departamento de Córdoba”, indicaron las autoridades.

“Las investigaciones establecen que este presunto delincuente contaba con una trayectoria criminal cercana a los 10 años dentro de esa organización ilegal, donde cumplía funciones de inteligencia criminal para identificar, perfilar y coordinar acciones ofensivas contra integrantes de la Fuerza Pública, facilitando la planeación de ataques terroristas en esta región del país”, agregaron.

Asimismo, las autoridades indicaron que este hombre figuraba en el volante de los más buscados y era requerido por las autoridades mediante orden de captura por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, en concurso heterogéneo con extorsión agravada. “De igual forma, se encuentra vinculado a procesos judiciales por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, puntualizó la Policía Nacional.

“Este resultado envía un mensaje claro: quienes atenten contra nuestros policías y militares serán perseguidos, capturados y puestos a disposición de la justicia. No descansaremos hasta llevar ante los jueces a todos los responsables de estos actos criminales”, afirmó el general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.