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25 jun 2026 Actualizado 15:08

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Convocatoria para mejoramiento vivienda en Córdoba: amplían plazo para postulación de familias

La convocatoria se extiende para las familias que resultaron afectadas por las inundaciones en 25 de los 30 municipios del departamento

Inundaciones en Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Inundaciones en Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

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La gobernadora encargada de Córdoba, Catalina Mariño Mendoza, confirmó que la administración departamental amplió el plazo para que las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones se puedan postular a la convocatoria que busca intervenir más de 1.000 viviendas afectadas por la emergencia registrada el pasado mes de febrero.

Se amplió el plazo de la convocatoria de mejoramiento de vivienda hasta el 25 de junio a las 12:00 a.m., para que más familias puedan participar. Así que si tu vivienda aparece en el listado de afectados reportados ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, podrás realizar la inscripción de manera rápida, sencilla y completamente gratuita a través de la página web de la Gobernación de Córdoba”, expresó Mariño Mendoza.

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“Así que si quieres participar solo debes ingresar al enlace de la convocatoria y diligenciar los siguientes datos: nombres y apellidos completos, dirección de la vivienda, coordenadas de ubicación y cuatro fotos de la vivienda afectada. Un dato importante: incluir una foto de la fachada con las coordenadas de la vivienda y tres fotografías donde se muestre el estado actual de la vivienda”, agregó.

“Posteriormente se publicará un listado de viviendas potenciales a intervenir y se realizarán visitas técnicas para determinar el tipo de mejoramiento que requiere cada hogar. El trámite es completamente gratuito y no requiere de intermediarios”, concluyó la funcionaria.

Cabe recordar que la postulación se puede realizar a través del siguiente link https://www.cordoba.gov.co/publicaciones/7569/convocatoria/.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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