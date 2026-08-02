Ejército y Policía hallan laboratorio clandestino en Puerto Libertador, Córdoba: hay dos capturados

Montería

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue ubicado y desmantelado un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de permanganato de potasio en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba.

La acción se llevó a cabo en la vereda Bocas de Uré, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN).

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas que se encontraban en el inmueble donde operaba el laboratorio. Además, incautaron más de 80 kilogramos de permanganato de potasio sólido, 325 litros de hipoclorito, 125 kilogramos de potasio, 100 kilogramos de cemento, 53 canecas, una motobomba y otros elementos empleados en el procesamiento de sustancias químicas.

De acuerdo con información oficial, la infraestructura tenía capacidad para producir aproximadamente 500 kilogramos mensuales de permanganato de potasio, un insumo utilizado en la cadena de producción de estupefacientes. Las autoridades señalaron que el material era transportado posteriormente hacia centros de producción ubicados en el departamento de Antioquia.

Los organismos de seguridad indicaron que este laboratorio contribuiría al fortalecimiento de las finanzas ilegales del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Rubén Darío Ávila. Con la inhabilitación de este centro de producción, se habría generado una afectación económica estimada en 70 millones de pesos para esa organización criminal.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los procedimientos judiciales correspondientes.

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El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Córdoba para contrarrestar las economías ilícitas y reducir los factores de inestabilidad que afectan a esta región del país.