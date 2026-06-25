Aprehendieron a menor de edad en medio de operativo para recuperar un carro robado. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

Uniformados de la Estación de Policía Antonio Nariño realizó un plan candado para recuperar un vehículo que habría sido robado bajo la modalidad de atraco.

El operativo se llevó a cabo en la calle 18 Sur con carrera 17, cuando los ocupantes del vehículo intentaron huir y trataron de deshacerse de un revólver calibre 38 con 5 cartuchos.

Las autoridades lograron capturar a un ciudadano extranjero de 20 años, así como la aprehensión de un adolescente de 16 años.

El arma de fuego fue incautada y el vehículo recuperado, devuelto al propietario. El adulto capturado y el menor aprehendido fueron dejados a disposición de la autoridad competente.