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25 jun 2026 Actualizado 01:29

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Aprehendieron a menor de edad en medio de operativo para recuperar un carro robado

El vehículo fue devuelto al dueño y el arma fue incautada.

Aprehendieron a menor de edad en medio de operativo para recuperar un carro robado. Foto: MEBOG.

Aprehendieron a menor de edad en medio de operativo para recuperar un carro robado. Foto: MEBOG.

Aprehendieron a menor de edad en medio de operativo para recuperar un carro robado. Foto: MEBOG.
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Uniformados de la Estación de Policía Antonio Nariño realizó un plan candado para recuperar un vehículo que habría sido robado bajo la modalidad de atraco.

El operativo se llevó a cabo en la calle 18 Sur con carrera 17, cuando los ocupantes del vehículo intentaron huir y trataron de deshacerse de un revólver calibre 38 con 5 cartuchos.

Las autoridades lograron capturar a un ciudadano extranjero de 20 años, así como la aprehensión de un adolescente de 16 años.

El arma de fuego fue incautada y el vehículo recuperado, devuelto al propietario. El adulto capturado y el menor aprehendido fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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