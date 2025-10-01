Sociedad Colombiana de Ingenieros pide al IDIGER revelar estudios técnicos del escenario Vive Claro

Colombia

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) envió una carta al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar, en la que solicita la entrega de toda la información técnica relacionada con el escenario Vive Claro / OCESA.

Según el documento, fechado el 30 de septiembre, la petición busca verificar la seguridad estructural de las graderías instaladas en el escenario, así como aclarar si la cancelación del concierto del 27 de septiembre obedeció a razones técnicas y de seguridad.

Lo que solicitó la SCI al IDIGER

La carta, firmada por el presidente de la SCI, Hernando Monroy Benítez, pide copia digital de:

Los conceptos técnicos emitidos por el IDIGER el 4, 20 de agosto y 5 de septiembre de 2025 , con sus anexos.

, con sus anexos. Cualquier otro informe o comunicación adicional emitido este año sobre el proyecto Vive Claro / OCESA.

Diseños iniciales de cálculos y planos, estudios de suelos y las últimas modificaciones estructurales.

Controles de supervisión de obra y análisis del diseño de diagonales , anclajes, uniones y conexiones.

, anclajes, uniones y conexiones. Informes de monitoreo y ensayos de vibraciones en graderías , especialmente durante el concierto del 24 de agosto.

, especialmente durante el concierto del 24 de agosto. Conceptos técnicos de profesionales que hayan validado el uso del escenario conforme a la normativa de aglomeraciones.

Las preocupaciones del gremio

En su solicitud, la SCI recordó que las graderías podrían permanecer en uso por varios años y no solo como estructuras temporales. Por esa razón, considera indispensable analizar su comportamiento estructural como si fueran permanentes.

El gremio también insistió en que todos los documentos estén firmados por ingenieros con la idoneidad profesional que exige la Ley 842 de 2003, correspondiente al Código de Ética Profesional de la Ingeniería.

“La finalidad de esta solicitud es contar con información oficial que permita emitir recomendaciones técnicas fundamentadas y brindar un parte de tranquilidad a la ciudadanía”, concluyó la SCI en la comunicación.