“Estamos preparados para cualquier situación que se presente en elecciones”: Alcaldía de Bogotá

El próximo domingo, 21 de junio, se llevará a cabo en Colombia la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, más de 6 millones de personas saldrán a las calles en Bogotá para elegir entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, lo que representa un reto para el Distrito.

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De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, desde hace meses la ciudad se ha venido preparando para este escenario, en compañía de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el propósito de garantizar el orden público durante una jornada con gran relevancia para el país.

“Es un fin de semana de altísima complejidad”, inició diciendo el secretario de Gobierno, quien además dijo que 2.200 personas del Distrito estarán desplegadas por toda la ciudad. Además, Bogotá tendrá 20 PMU (uno en cada localidad) y un PMU central.

“Vamos a tener una cosa que es innovadora en materia de atención a jornadas electorales, que es una mesa de servicios, donde las empresas prestadoras de servicios públicos y otro tipo de servicios que requiera la ciudad van a estar también reunidas para poder atender apagones, emergencias, todo lo que vaya sucediendo”, agregó el funcionario.

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Es importante mencionar que la apertura oficial de la jornada se llevará a cabo mediante el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a.m. Los más de 6 millones de ciudadanos habilitados para votar contarán con más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades.