Bomberos Bogotá aclara que no ha pagado por chaquetas y chalecos cuestionados en polémico contrato

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá emitió un comunicado para responder a las denuncias y publicaciones difundidas en redes sociales sobre la adquisición de chaquetas y chalecos institucionales para su personal operativo.

La institución explicó que la información difundida recientemente no refleja todo el proceso de supervisión que se ha adelantado sobre el contrato y aseguró que desde el inicio se han realizado controles técnicos y administrativos para verificar que los elementos cumplan con las características exigidas para el uso de los bomberos de la capital.

De acuerdo con la entidad, el contrato, suscrito en 2023, tenía como objetivo dotar al personal operativo con prendas institucionales que cumplieran estándares de calidad, funcionalidad e identificación.

Sin embargo, durante el seguimiento realizado por la Subdirección Operativa se detectaron diferencias entre las muestras presentadas por el contratista y las especificaciones técnicas requeridas por la institución.

Bomberos Bogotá explicó que, durante el proceso de supervisión, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento, mesas técnicas, validación de muestras, revisiones documentales e inspecciones físicas de los productos entregados.

Como resultado de estas verificaciones, se encontraron inconsistencias relacionadas con aspectos como el color y otras características técnicas que deben cumplir los uniformes institucionales de acuerdo con la normatividad nacional.

Tras identificar estas diferencias, la entidad inició los procedimientos administrativos correspondientes para establecer si existieron incumplimientos por parte del contratista. Según el organismo de emergencia, estas actuaciones se encuentran en su etapa final y la decisión será comunicada una vez concluya el proceso.

A su vez, la institución afirmó que los elementos cuestionados no han sido recibidos a satisfacción por Bomberos Bogotá y aclaró que tampoco se han realizado pagos por dichas prendas, por lo que rechazó las versiones que sugieren una posible afectación a los recursos públicos.

“La supervisión contractual ha actuado bajo criterios técnicos, de transparencia y responsabilidad en la protección de los recursos del Distrito”, señaló la entidad en el documento.

Además, Bomberos Bogotá hizo un llamado tanto a sus funcionarios como a la ciudadanía para evitar el uso o adquisición de prendas que no hayan sido oficialmente autorizadas por la institución.

La entidad advirtió que algunas chaquetas que actualmente se ofrecen en redes sociales y otros canales de comercialización no cuentan con aval institucional, por lo que podrían adoptarse acciones legales frente a esta situación.

Finalmente, la institución reiteró que los pronunciamientos realizados por particulares en redes sociales no representan la posición oficial de Bomberos Bogotá e invitó a consultar únicamente sus canales institucionales para obtener información verificada sobre este y otros temas relacionados con la entidad.

El organismo concluyó asegurando que continuará adelantando las acciones necesarias para proteger los recursos públicos y garantizar que los elementos destinados a los bomberos de la ciudad cumplan con todos los estándares técnicos y de calidad requeridos para el desarrollo de su labor.