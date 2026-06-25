Autoridades en Boyacá reportan balance satisfactorio en seguridad en las elecciones presidenciales

Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno de Boyacá, y el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja / Foto: Secretaría de Gobierno de Boyacá.

Tunja

La Gobernación de Boyacá entregó un balance positivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, destacando que no se registraron novedades en materia de seguridad, convivencia ni orden público en ninguno de los 123 municipios del departamento.

Así lo confirmó la secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico Gama, quien informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) se mantuvo activo durante dos días adicionales después de la jornada electoral del pasado 21 de junio con el fin de realizar una evaluación integral del proceso.

Según explicó la funcionaria, durante el cierre del PMU participaron las diferentes entidades que integran la Comisión de Seguimiento Electoral, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Misión de Observación Electoral, la Fiscalía, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación.

Tras revisar los reportes de cada institución, las autoridades concluyeron que el comportamiento ciudadano permitió el desarrollo de una jornada tranquila y sin alteraciones que afectaran el proceso democrático.

“Tenemos un balance positivo con cero novedades en materia de seguridad, convivencia y orden público en los 123 municipios del departamento”, señaló la secretaria.

Desde la administración departamental también se destacó el comportamiento de los ciudadanos, quienes participaron en la jornada electoral en un ambiente de respeto, tolerancia y tranquilidad.

La funcionaria agradeció a los boyacenses por contribuir al desarrollo pacífico de las elecciones y resaltó que este resultado fortalece la confianza en las instituciones democráticas.

Uno de los aspectos más destacados durante el balance fue el trabajo realizado por los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

De acuerdo con la Gobernación, un total de 6.035 hombres y mujeres participaron en el denominado Plan Democracia, desplegado en todo el territorio boyacense para garantizar la seguridad de los votantes y la transparencia del proceso electoral.

La administración departamental, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, expresó su reconocimiento a los uniformados por la labor desarrollada antes, durante y después de las elecciones.

“Seguiremos destacando el trabajo de la institucionalidad y el compromiso de nuestros policías y soldados, quienes con sacrificio y vocación de servicio contribuyen a la seguridad de los boyacenses”, indicó la secretaria.

Con este balance, Boyacá se consolida como uno de los departamentos que vivió la segunda vuelta presidencial en completa normalidad, sin hechos que alteraran la convivencia ciudadana ni el ejercicio democrático.