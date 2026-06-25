Habitantes del barrio El Dorado de Tunja anuncian protesta por el deterioro de sus vías

La comunidad del barrio El Dorado, al oriente de Tunja, están inconformes con el mal estado en el que se encuentran las vías / Foto: Suministrada.

Tunja

Los habitantes del barrio El Dorado de Tunja anunciaron una jornada de protesta para este viernes en rechazo al deterioro de las vías del sector y a lo que consideran una falta de respuesta por parte de las autoridades municipales y departamentales.

La convocatoria fue realizada por la Junta de Acción Comunal del barrio, cuyos integrantes aseguran que durante varios años han solicitado la intervención de una de las principales vías del sector sin obtener resultados concretos.

Según explicó el presidente de la Junta de Acción Comunal, Oscar Jiménez, la situación es especialmente crítica en el corredor vial que conecta la Avenida Oriental con el Distrito Militar, donde el avanzado deterioro del pavimento representa un riesgo permanente para conductores, motociclistas y ciclistas.

“El estado de la vía es muy preocupante. Ya no hablamos de huecos, sino de verdaderas troneras que obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas para esquivarlas”, señaló el líder comunitario.

Los residentes aseguran que, aunque hasta ahora no se han registrado accidentes graves, existe preocupación por la posibilidad de que ocurra una emergencia debido a las condiciones de la carretera.

La comunidad recordó que en septiembre del año pasado funcionarios realizaron la demarcación de los puntos que serían intervenidos y anunciaron que las obras harían parte de un convenio entre la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá por cerca de 2.500 millones de pesos.

Sin embargo, afirman que después de esa visita no volvieron a recibir información sobre el proyecto ni observaron el inicio de los trabajos prometidos.

Ante la falta de respuestas, los habitantes decidieron convocar una manifestación pacífica este viernes a partir de las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, la protesta consistirá en un cierre temporal de la vía con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir soluciones concretas para el mantenimiento y recuperación del corredor vial.

Los líderes comunales indicaron que la actividad ya fue informada a la Policía y al Ejército, y reiteraron que se desarrollará de manera pacífica y respetuosa.

La comunidad espera que la movilización permita reactivar el diálogo con las autoridades y obtener compromisos claros frente a una problemática que, según afirman, afecta diariamente la movilidad y la seguridad de cientos de familias del sector.