Destruyen depósito con 116 explosivos del ELN en zona rural de Mongua, Boyacá

Las autoridades asestaron un nuevo golpe a las estructuras del ELN en Boyacá tras localizar y destruir un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Mongua.

La operación fue desarrollada por tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus. El hallazgo se produjo en la vereda Sirguaza, donde labores de inteligencia militar permitieron establecer la ubicación de un escondite utilizado presuntamente por integrantes del Frente José David Suárez de esa organización armada.

Durante la intervención fueron encontrados 116 artefactos explosivos improvisados, conocidos como IED, que al parecer contenían una mezcla explosiva tipo ANFO y elementos de fragmentación. De acuerdo con información suministrada por las autoridades militares, este material tenía un alto poder destructivo y representaba un riesgo significativo tanto para los habitantes del sector como para las unidades de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en esta zona del departamento. La ubicación del depósito fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Batallón de Artillería de Campaña N.° 1 Tarqui y el Grupo Aéreo del Casanare.

Una vez asegurada el área, especialistas del Equipo de Explosivos y Demoliciones, EXDE, realizaron la destrucción controlada del material hallado, evitando que fuera utilizado en posibles acciones terroristas. Con este resultado, las autoridades consideran que se afecta de manera importante la capacidad logística y operacional del ELN en la región. La Primera Brigada aseguró que continuará adelantando operaciones militares sostenidas para neutralizar amenazas contra la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en Boyacá.