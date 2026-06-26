El Ejército sorprendió a un hombre instalando explosivos en la vía Panamericana del Cauca

El sospechoso huyó del sector ante los controles viales de la Fuerza Pública, dejando el material acondicionado dentro de una maleta. Crédito: Ejército Nacional.

Piendamó - Cauca

El Ejército Nacional confirmó que a tiempo las tropas sorprendieron a un individuo que prepara explosivos en cercanías de la vía Panamericana del Cauca, frustrando así un atentado terrorista en el corredor internacional.

En las últimas horas 10 artefactos detonantes fueron destruidos en la región.

Las unidades de la Vigésima Novena Brigada explicaron que en jurisdicción del municipio de Piendamó ubicaron al individuo “cuando pretendía instalar cuatro artefactos explosivos improvisados”.

Asimismo resaltaron que el sospechoso, “huyó del sector ante los controles viales de la Fuerza Pública”, dejando el material acondicionado dentro de una maleta “sin logra su cometido”.

Esta acción militar se suma a otras desarrolladas en las últimas horas que “permitieron la localización y destrucción de diez dispositivos explosivos en los municipios de Corinto y Argelia".

Estos elementos detonantes, según el Ejército, “de alta potencia” se encontraban ubicados en “caminos vecinales y rutas de acceso rural”.

La Brigada 29 puntualizó que los técnicos del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos ejecutaron las detonaciones controladas para asegurar la movilidad en el corredor vial, sin afectaciones para los uniformados ni para la población civil.