Rechazo en Cauca por el asesinato de una reconocida lideresa indígena y representante de víctimas

Inzá, Cauca

Consternación y rechazo ha generado en el oriente del Cauca el asesinato de una reconocida lideresa social, comunera indígena e integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Inzá.

La víctima fue identificada como Omaira Pancho Sanza, quien adelantaba procesos organizativos dentro del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco y era reconocida por su trabajo en defensa de las víctimas del conflicto armado.

De acuerdo con la información conocida, el ataque se registró en la vereda Quiguanas, zona rural de este municipio, donde hombres armados que se movilizaban en motocicleta se acercaron a la lideresa y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Durante la acción armada también resultaron heridas dos personas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron trasladadas al Hospital de Inzá, donde reciben atención médica y permanecen estables.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena, junto con autoridades tradicionales y miembros de la comunidad, lograron la detención de los presuntos responsables, quienes quedaron bajo custodia de la Jurisdicción Especial Indígena para el desarrollo de los procedimientos correspondientes.

La Alcaldía de Inzá lamentó el fallecimiento de la lideresa y expresó su solidaridad con los familiares y las organizaciones de víctimas del municipio.

“Su partida representa una pérdida irreparable para los procesos organizativos de las víctimas, el liderazgo social del municipio y para sus familiares y seres queridos, a quienes expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento en este difícil momento”, señaló la administración municipal mediante un comunicado.

Por su parte, Leonardo González, coordinador de Indepaz, rechazó el crimen y advirtió que con este caso ya son 74 los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante 2026.

“Defender derechos y representar a las víctimas no puede seguir costando la vida. Es urgente esclarecer este hecho, garantizar justicia para sus familiares y fortalecer las medidas de protección para los líderes sociales y las comunidades”, manifestó.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 013 de 2025 para esta zona del Cauca, donde se han advertido riesgos para la población civil por la presencia de grupos armados ilegales.

En Cauca ya son 12 los líderes y lideresas sociales asesinados durante 2026, una cifra que mantiene las alertas por la persistencia de la violencia contra quienes ejercen el liderazgo y defensa de derechos en los territorios.