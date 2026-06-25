Artistas venezolanos se solidarizan y usan sus redes para ayudar a las víctimas del terremoto

Varios artistas venezolanos, entre ellos Ricardo Montaner, Danny Ocean, Carlos Baute, reaccionaron y enviaron mensajes de apoyo tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela en la noche del martes 24 de junio.

Además, convirtieron sus redes sociales en un recurso para los afectados.

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos", expresó Montaner a través de un video.

“Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita", agregó.

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“Aquí podemos ayudar @thehouseproject”, finalizó.

En cambio, Danny Ocean y Lele Pons hicieron una publicación conjunta que dice: “Lugares que necesiten asistencia inmediata, peguen un grito en los comentarios!”.

“Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios...“.

“Esta publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito! Y para grupos que estén activos a colaborar”.

“POR FAVOR sean específicos con las direcciones”.

“Mucha fuerza”.

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El cantautor y presentador de televisión Carlos Baute dijo: “Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo”.

“Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza”.

“Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”.

Los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 sacudieron las cercanías de Morón, Venezuela, causando daños generalizados en la capital, Caracas, y dejando 188 muertos y 1.500 heridos.