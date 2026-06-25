Manuel Medrano confirma a Emyl Rusev como invitado especial en su concierto en Medellín

El cantautor colombiano Manuel Medrano anunció que Emyl Rusev será uno de los invitados especiales en su concierto del Superior Tour en el Teatro Metropolitano de Medellín.

La participación de Rusev llega en medio de un gran momento para su carrera, impulsado por el éxito viral de “Va uno a ver y Remizzz”, colaboración junto a Juliana y Juan Duque, que ha ganado notoriedad en plataformas digitales y redes sociales.

Su presencia promete ser uno de los momentos más destacados de la noche, aportando frescura y conexión con el público joven.

El concierto forma parte de la gira nacional e internacional de Manuel Medrano, quien continúa consolidando su propuesta artística con un repertorio que combina sus grandes éxitos y nuevas canciones.

La inclusión de invitados especiales como Emyl Rusev refuerza el carácter colaborativo y diverso de sus presentaciones, ofreciendo al público experiencias únicas en cada ciudad.

La cita en Medellín se perfila como un evento imperdible para los seguidores de Medrano y para quienes han seguido el ascenso de Emyl Rusev en la escena musical colombiana.

Con esta confirmación, el concierto promete una noche de sorpresas, fusiones y momentos memorables en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.