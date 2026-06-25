Bizarrap regresa a la música con su primer BZRP Music Sessions del 2026 junto al rapero Myke Towers

El productor, cantautor y DJ argentino Bizarrap lanzó este miércoles su primer BZRP Music Sessions del 2026 junto al rapero y cantante puertorriqueño Myke Towers.

Se trata de la “BZRP Music Sessions #42/66” en la que se ve a la estrella puertorriqueña rapeando durante 3 minutos hasta que el video se interrumpe con un código QR que aparece en pantalla.

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Luego se ve un texto que dice: “Myke Towers nunca llegó al rodaje”, así que Bizarrap tuvo que ser rapero por un fin de semana.

Así inicia un nuevo video que muestra a BZRP rapeando sobre una pista, con tomas de él comprando una cadena gruesa plateada con un tigre, relojes incrustados con joyas y tomando champaña de su Latin Grammy en un avión privado.

También se le ve paseando en un Lamborghini pintado con rayas de cebra, caminando durante el premio de Fórmula 1 en Canadá, tomándose fotos junto al piloto Franco Colapinto y rompiendo láminas de futbolistas como Kylian Mbappé, Mario Götze y la selección alemana, y pegando una de Neymar y del Dibu Martínez.

Recientemente, Bizarrap actuó durante el espectáculo del medio tiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Debutó en el escenario principal de Ultra Miami con apariciones sorpresa de Daddy Yankee y Skrillex.

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Además, se unió al reparto de voces en español de la película de animación ‘Toy Story 5’ como el personaje “Santa de Jardín”.

El último invitado de las sesiones del argentino fue el colombiano J Balvin.