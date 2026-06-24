Aumentan a 100 los casos de dengue en Caldas, principalmente en La Dorada y Supía

Caldas

La Dorada y Supía, son los municipios donde se concentran el mayor número de casos de dengue, 77 y 23, respectivamente, por lo que reiteran el llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención frente a esta enfermedad que continúa registrando contagios y puede generar complicaciones graves para la salud.

Jorge Andrés Patiño, coordinador del equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, recalca el llamado a eliminar criaderos del vector Aedes aegypti, que también puede transmitir la fiebre amarilla. “Tengamos mucho cuidado con los recipientes con agua estancada. Una hembra puede poner 200 huevos, eso quiere decir que combatirlo no es fácil, ustedes como comunidad deben tener precaución porque esto puede conllevar a la muerte”.

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El profesional agrega que, según un estudio que adelantan desde la dirección territorial de salud, existen pacientes que están presentando síntomas y no acuden a consultas médicas, “invitamos a hacerlo, el médico determina qué exámenes son necesarios practicarlos para identificar si tienen el virus o no, evitemos enfermar a nuestros seres queridos”.

Desde la entidad insisten que la detección temprana y la atención médica oportuna ayuda a evitar complicaciones severas, hospitalizaciones y fallecimientos.