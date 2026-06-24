¿Qué es el Escudo de las Américas? ABC de la iniciativa de Trump para una alianza militar

Conozca si Colombia formará parte de esta nueva estrategia dirigida por el gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo, creó una nueva “coalición militar” en Latinoamérica, que, según el mandatario, tiene la finalidad de combatir los diferentes cárteles de narcotráfico existentes en toda la región.

Esta iniciativa denominada como el ‘Escudo de las Américas’ (Shield of the Americas), la misma que en un primer momento reunió a 12 mandatarios de derecha de América Latina, no contando con la participación de los presidentes de países con gobiernos progresistas como México, Brasil y Colombia.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región”, declaró Trump durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

Esta alianza cuenta con la participación de los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña; de El Salvador, Nayib Bukele; de Panamá, José Raúl Mulino; de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

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¿Cuáles son los objetivos de la iniciativa de Donald Trump, el ‘Escudo de las Américas’?

Esta alianza propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempla los siguientes objetivos:

Combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo: Erradicar los carteles de la droga y las redes criminales transnacionales utilizando incluso fuerza militar letal.

Erradicar los carteles de la droga y las redes criminales transnacionales utilizando incluso fuerza militar letal. Frenar la migración ilegal: Coordinar esfuerzos para controlar flujos migratorios masivos hacia el norte, buscando que los países aliados funcionen como “fronteras tapón”.

Coordinar esfuerzos para controlar flujos migratorios masivos hacia el norte, buscando que los países aliados funcionen como “fronteras tapón”. Compartir inteligencia y patrullaje: Integrar bases de datos y compartir información y tecnología militar entre las naciones del hemisferio.

Integrar bases de datos y compartir información y tecnología militar entre las naciones del hemisferio. Contener influencias extracontinentales: Limitar la expansión estratégica y económica de potencias como China en América Latina.

Limitar la expansión estratégica y económica de potencias como China en América Latina. Proteger la infraestructura crítica: Fortalecer el control fronterizo y defender los activos estratégicos de las naciones aliadas.

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¿Colombia hará parte de la iniciativa de Donald Trump, el ‘Escudo de las Américas’?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró el pasado martes 23 de junio que el país se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de EE. UU. en contra de los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto, cuando asuma su rol como sucesor del presidente Gustavo Petro.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde”, expresó De la Espriella en la red social X.

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De acuerdo a lo mencionado por el nuevo mandatario colombiano, con su llegada al poder se fortalecerá la cooperación entre ambos países, luego de que en los últimos dos años la relación estuviera marcada por las tensiones diplomáticas.

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