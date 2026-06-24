Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jun 2026 Actualizado 19:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

“Es positivo que reconozca la derrota”: De la Espriella a Cepeda y garantiza derecho a la oposición

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta presidencial 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta presidencial 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta presidencial 2026
Añadir Caracol Radio en Google

En desarrollo...

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir