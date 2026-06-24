Canciller Villavicencio denunció ante la OEA presunta injerencia extranjera en elecciones

La canciller Rosa Villavicencio denunció ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la injerencia y el unilateralismo de gobiernos extranjeros representan una amenaza para la democracia y advirtió que Colombia habría sido víctima de esas prácticas durante las recientes elecciones presidenciales.

Durante su intervención, la ministra de Relaciones Exteriores defendió los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, al tiempo que alertó sobre el impacto que tienen las intervenciones externas en los procesos democráticos de la región.

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“En un mundo en el que predomine este unilateralismo y esta injerencia de poderes extranjeros en nuestras naciones, se socava la democracia y los principios de coexistencia que fueron conquistados por los procesos de descolonización”, afirmó la canciller.

Villavicencio sostuvo que estas prácticas han vuelto a aparecer en el escenario internacional y señaló que Colombia no habría sido ajena a esa situación durante el reciente proceso electoral.

“Estamos en un mundo en el que han reaparecido estas tinieblas. Hablo específicamente de cómo la injerencia de los poderes extranjeros aparece en la opinión pública cuando mandatarios de otros países señalan y declaran haber intervenido en la elección del presidente que ganó el preconteo de las elecciones en Colombia”, manifestó.

Ante los delegados de los países miembros de la OEA, la funcionaria destacó el papel del organismo hemisférico en la defensa de la democracia y la soberanía de los Estados.

“Quiero manifestar lo importante que es la OEA como foro político hemisférico para proteger la soberanía y la democracia de los pueblos”, señaló.

La canciller agregó que el fortalecimiento del sistema multilateral es clave para enfrentar los desafíos actuales de la región y agradeció el respaldo de la OEA a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA).

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Villavicencio pidió que el organismo mantenga como prioridad la atención a la crisis de Haití y reiteró el respaldo del Gobierno colombiano a las iniciativas impulsadas para lograr la estabilidad y la paz en ese país.

“Desde Colombia consideramos que se debe abordar la crisis multidimensional de Haití como prioridad hemisférica. De este modo, respaldamos la hoja de ruta para la estabilidad y la paz de Haití impulsada por la OEA”, concluyó.