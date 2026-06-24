Petro cuestiona ciudadanía estadounidense de De La Espriella: advierte riesgos para la soberanía

Congreso de la República y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado defendió las decisiones adoptadas durante su gobierno frente a la Fuerza Pública y rechazó las críticas sobre presuntas persecuciones al interior de las instituciones militares y policiales, ante los audios revelados por Noticias Caracol sobre presunto favorecimiento a integrantes del Clan del Golfo.

“A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o por violación de Derechos Humanos, participación en política o indicios de corrupción”, afirmó.

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Petro sostuvo que el triunfo electoral de De La Espriella significa el regreso de sectores que, según él, han estado vinculados históricamente a prácticas contrarias a los derechos humanos y a la democracia.

Uno de los apartes más controvertidos de su pronunciamiento estuvo relacionado con la ciudadanía estadounidense del presidente electo. El mandatario advirtió que esa condición podría afectar la independencia del país frente a intereses extranjeros.

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“El estatus de ciudadano de los Estados Unidos del presidente Abelardo nos lleva dos siglos y medio atrás: al virreinato”, escribió.

En materia económica, Petro cuestionó las propuestas de reducción del gasto público y aseguró que una política de austeridad podría profundizar la crisis fiscal y afectar el aparato productivo nacional.

“Con la reducción del gasto público no habrá una superación del déficit presupuestal sino la quiebra de la economía nacional. Se destruirá el avance del capitalismo y se destruirán miles de empresas”, señaló.

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El presidente también alertó sobre un eventual aumento del desempleo y advirtió que un deterioro de las condiciones económicas podría derivar en tensiones sociales.

Petro además afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino directamente en las elecciones colombianas, hecho que, según dijo, tendría implicaciones constitucionales.

“Donald Trump personalmente decidió participar de frente en las elecciones de Colombia y esa es la mayor causal constitucional para que se anulen las elecciones”, aseguró.

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El presidente Petro insistió en la necesidad de construir un “acuerdo nacional fundamental” que permita afrontar el nuevo escenario político y garantizar la estabilidad democrática del país tras la elección presidencial.

Reunión con alias ‘Boyaco Sinaloa’

Las declaraciones de Petro se conocen en medio de la polémica por la reunión entre integrantes de la UTL de la senadora María José Pizarro y Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’.

Sobre el caso, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, aseguró que el encuentro se realizó en el marco de la Ley de Inteligencia y hacía parte de las labores de seguimiento a economías ilícitas y a la denominada “Junta del Narcotráfico”, por lo que negó cualquier irregularidad.