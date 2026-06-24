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24 jun 2026 Actualizado 21:28

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Justicia

Tribunal prorrogó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por un año más por caso UNGRD

Carlos Ramón González es considerado por la Fiscalía como el supuesto cerebro detrás del desfalco de la UNGRD.

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

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El Tribunal Superior de Bogotá prorrogó por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

González es considerado por la Fiscalía como el supuesto cerebro detrás del desfalco de la UNGRD.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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