Tribunal prorrogó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por un año más por caso UNGRD

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

El Tribunal Superior de Bogotá prorrogó por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

González es considerado por la Fiscalía como el supuesto cerebro detrás del desfalco de la UNGRD.

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