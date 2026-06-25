Neiva refuerza controles de alcoholemia durante las fiestas de San Pedro

Neiva

Como parte de esta estrategia, las autoridades de tránsito realizan pruebas de alcoholemia en puntos estratégicos con alta circulación vehicular. La medida pretende prevenir incidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y generar mayor responsabilidad entre quienes se movilizan por las vías del municipio.

Edna Johana Cruz, secretaria de movilidad, afirmo que “con el objetivo de proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones durante las festividades de San Pedro, la Secretaría de Movilidad de Neiva ha fortalecido los operativos de control en diferentes sectores de la ciudad. Estas acciones hacen parte de la campaña “Al volante, sin embriagarte”.

Los operativos se desarrollan de manera permanente durante la temporada festiva, con presencia institucional las 24 horas del día. Además de las pruebas de control, los agentes adelantan labores pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol.

Desde la Administración Municipal se reiteró el llamado a celebrar con prudencia y respeto por las normas de tránsito. Las autoridades recuerdan que, si una persona decide consumir bebidas alcohólicas, debe optar por medios de transporte alternativos y evitar conducir, contribuyendo así a la seguridad de todos.