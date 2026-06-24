Dos mujeres fueron asesinadas en Antioquia: investigan presunto feminicidio

Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato de dos mujeres ocurrido en hechos aislados registrados en menos de 24 horas en el Suroeste de Antioquia.

El primer caso se presentó en la noche del martes 23 de junio en la vereda Travesías, ubicada a una hora y 20 minutos del casco urbano de Támesis. Allí, presuntamente a manos de su pareja sentimental, fue asesinada Keren Saray Linares, una joven venezolana de 20 años.

Según las autoridades, la víctima fue hallada con evidentes signos de estrangulamiento. La información preliminar indica que el crimen se habría producido en medio de un episodio de violencia intrafamiliar.

“La Policía Nacional y todas las autoridades, la institucionalidad unida, se encuentran ya desplegados en la zona, atendiendo este lamentable hecho que rechazamos por este crimen atroz que hoy enluta a la comunidad tamesina”, indicó el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez.

Tras conocer lo sucedido, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que permitió, pocas horas después, la captura de Daniel Rendón, de 25 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio.

El segundo hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Jardín, donde funcionarios judiciales encontraron sin vida a Yorlady María Ibarra Herrera, de 45 años.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en el rostro, la espalda y uno de sus brazos, además de una grave lesión en el cuello que le provocó la muerte.

Investigación de las autoridades

Ambos crímenes dieron incio a las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Según las cifras oficiales, ya son 62 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año en el departamento de Antioquia.