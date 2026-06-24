Familias de Medellín reciben herramientas para mejorar la convivencia y el afecto en el hogar

medellín

Un total de 200 niñas, niños y adolescentes del programa Parceros Junior, junto a sus padres y cuidadores, participaron en una jornada enfocada en fortalecer los lazos afectivos y promover la crianza positiva. La actividad fue el resultado de un trabajo articulado con Tejiendo Hogares, iniciativa liderada por el Despacho de la Primera Dama de Medellín.

El encuentro ofreció espacios formativos simultáneos: mientras los adultos recibían pautas de comunicación asertiva, los menores participaban en actividades pedagógicas y recreativas. Al final, las familias se reunieron para compartir reflexiones y reafirmar compromisos de cuidado y conexión emocional en los hogares.

La primera dama, Margarita María Gómez Marín, destacó que el objetivo es entregar herramientas para que en las casas existan relaciones basadas en el amor, el afecto y la empatía. Explicó que lo más valioso de la jornada fue ver el compromiso de los asistentes para construir entornos más protectores.

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Por su parte, la directora de Parceros, Paulina Patiño, enfatizó que la familia es el primer entorno protector de los menores. Aseguró que el trabajo conjunto con Tejiendo Hogares permite cerrar el círculo de atención y brindar un acompañamiento integral a las poblaciones en contextos de vulnerabilidad.

Con esta jornada, el programa Tejiendo Hogares ya registra un impacto acumulado de 1.709 participantes de Parceros y sus familias orientados durante la actual administración distrital. El propósito se mantiene en consolidar dinámicas de respeto y bienestar para el desarrollo de la niñez y la juventud.