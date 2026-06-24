Primicia: Se acaba la mesa de paz urbana con las bandas del Valle de Aburrá

Caracol Radio conoció que la senadora Isabel Zuleta comunicó la decisión de finalizar la Mesa de Paz Urbana en el Valle de Aburrá a los representantes de las estructuras criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, donde desde 2023 funcionaba el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico, uno de los principales componentes de la política de Paz Total del gobierno saliente.

La terminación del proceso se produce pocos días después de la elección presidencial de Abelardo De la Espriella, quien derrotó en segunda vuelta a Iván Cepeda Castro, candidato respaldado por el Gobierno Nacional.

Preguntas sobre el futuro de los acuerdos

Tras conocer la decisión, acompañantes de la mesa y voceros de las estructuras iniciaron conversaciones para plantear públicamente una serie de interrogantes sobre el futuro de los compromisos que se habían discutido durante casi tres años de diálogos.

La mesa de paz urbana fue instalada en 2023 como un experimento sin precedentes para abrir canales de diálogo con las principales estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Durante su funcionamiento se anunciaron acuerdos parciales, compromisos de desescalamiento de violencias y diferentes iniciativas que buscaban construir una ruta hacia la legalidad para los integrantes de estas organizaciones.

Sin embargo, el proceso también estuvo rodeado de controversias, especialmente después de los cuestionamientos generados por la realización de una fiesta vallenata dentro de la cárcel La Paz, episodio que llevó incluso a una suspensión temporal de las conversaciones este año.