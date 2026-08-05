Suboficial del Ejército deberá responder por presunto desvío de munición en Batallón de Pasto

Pasto-Nariño

Se confirma la captura de un suboficial del Ejército por manejo irregular de munición de las Fuerzas Militares. Se trata del sargento viceprimero Harvy Damián Campos Pérez, requerido mediante orden de la Fiscalía 2210 Penal Militar y Policial, que lo investiga como como presunto responsible de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

La investigación señala que, cuando se desempeñaba como almacenista de armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, en Pasto, habría participado presuntamente en la apropiación irregular de munición del Ejército Nacional, para ello elaboraba documentos con información presuntamente falsa para dar apariencia de legalidad a dichos movimientos.

La captura se realizó en Antioquia a donde había sido trasladado. Tras las labores investigativas de la Fiscalía y la Policía Judicial, el capturado será presentado ante un Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías, quien definirá su situación jurídica.

El uniformado investigado goza de la presunción de inocencia mientras no exista una condena en firme.