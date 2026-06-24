Tom Cruise celebra 46 años en el cine con un repaso de su carrera y un adelanto de su nueva película

El martes, el actor y productor de cine estadounidense Tom Cruise publicó un vídeo retrospectivo que destaca algunos de sus mejores papeles, desde éxitos de taquilla llenos de acción como ‘Top Gun’ y ‘Al filo del mañana’, hasta sus interpretaciones dramáticas en ‘Rain Man’ y ‘Nacido el 4 de julio’, y clásicos como ‘Risky Business’ y ‘Jerry Maguire’.

“Durante los últimos 46 años, ha sido un privilegio trabajar junto a innumerables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes. ¡Espero verlos en el cine!”, escribió Cruise en la descripción de su publicación.

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El video finaliza con un adelanto de la última película de Cruise, ‘Digger’, del cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Cruise tiene un marcado acento sureño, una prominente barriga cervecera y cabello blanco para interpretar al magnate petrolero cuya compañía podría haber provocado un desastre ecológico que también podría desencadenar una guerra nuclear.

El actor estadounidense John Goodman interpreta al presidente estadounidense, que está enfermo y le ruega a Digger Rockwell que solucione el caos provocado.

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Los actores Riz Ahmed, recordado por ser el baterista que pierde la audición en la película dramática ‘El sonido del metal’; Sandra Hüller, conocida por su participación en ‘Anatomía de una caída’ y ‘La zona de interés’; y Jesse Plemons también forman parte del reparto de esta película que se describe como una “comedia de proporciones catastróficas”.

El tráiler de ‘Digger’ se lanzará el 13 de julio y llegará a los cines el 2 de octubre.