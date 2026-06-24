El cantautor británico Sam Smith anuncia su quinto álbum de estudio y presenta su nuevo sencillo

El cantautor británico Sam Smith anunció este miércoles su próximo álbum de estudio, ‘Hazel Eyes’.

Junto con el anuncio del disco, Smith presentó el primer sencillo del álbum, “My Guy”, una emotiva canción de amor inspirada en su relación y su vida en Nueva York.

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“Esta es una canción que siento que he estado esperando toda la vida para escribir y cantar. Escrita con amigos maravillosos en un día de verano en Nueva York, esta canción surgió de forma inesperada. En este mundo a veces frío y distante, espero que puedan sentir el amor y la cercanía de esta grabación. Intenté capturar el brillo y la calidez del amor en esta canción”, dijo Smith sobre su nueva canción.

“Este álbum es un disco increíblemente especial para mí. Llevo más de tres años escribiéndolo con un pequeño grupo de amigos maravillosos y muy queridos. Este álbum es muy personal y siento que he crecido como artista a través de su creación, al ser productor del disco, al acompañarlo de principio a fin y superarme en cada paso”, agregó sobre el disco.

‘Hazel Eyes’ constará de 12 canciones y se lanzará el 21 de agosto.

En 2012, Smith alcanzó la fama con su colaboración en el sencillo de Disclosure, “Latch”.

El álbum debut de estudio de Smith, ‘In the Lonely Hour’ de 2014, debutó en la posición número de la lista de álbumes del Reino Unido.

El álbum ganó cuatro premios en la edición 57 de los Premios Grammy, incluyendo “Mejor Álbum Vocal Pop”, “Mejor Artista Revelación”, “Grabación del Año”, “Canción del Año”, y nominaciones a “Álbum del Año” y “Mejor Interpretación Pop Solista”.

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La canción de Smith, “Writing’s on the Wall”, sirvió como tema principal de la película de James Bond Spectre de 2015 y le valió a Smith un Globo de Oro y un Premio de la Academia a la Mejor Canción Original.

Entre los numerosos galardones de Smith se incluyen cinco premios Grammy, tres premios Brit, tres premios Billboard Music Awards y un premio American Music Award.