Renovaron concha acústica en Ibagué para las fiestas culturales más bonitas del país

Colombia

La concha acústica ‘Garzón y Collazos’ vuelve a latir y con ella los recuerdos, aplausos, folclor y el orgullo de generaciones enteras de ibaguereños. Este escenario vuelve para que la cultura, la música e historia retomen el lugar que siempre les perteneció.

La Alcaldía de Ibagué culminó las obras de recuperación integral en el Parque Centenario, logrando la transformación total de sus tres hectáreas y la renovación de la emblemática concha acústica Garzón y Collazos. Tras años de deterioro y severas limitaciones estructurales debido al abandono, este histórico pulmón cultural de la ciudad revive sus espacios para el disfrute de los ciudadanos y el desarrollo de eventos artísticos.

“Durante años, los ibaguereños esperaron volver a disfrutar de este lugar. Hoy, con enorme alegría, le entregamos a la ciudad una Concha Acústica renovada, lista para seguir siendo el escenario donde el talento, la música y nuestras tradiciones encuentren un hogar”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

El proyecto requirió una inversión cercana a los $ 10.000 millones. Aunque inicialmente se plantearon labores menores de embellecimiento, el daño acumulado obligó a ejecutar una intervención profunda. Los trabajos incluyeron la renovación estructural y modernización de la iluminación de la Concha Acústica, la adecuación de sus graderías, camerinos, unidades sanitarias y la cubierta principal.

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Además, la transformación del entorno contempló una tarima alterna en los bajos del Centenario, la renovación del puente peatonal, nuevos espacios recreativos y deportivos, y la restauración de elementos patrimoniales como el mural y la figura del ‘Hombre Pentagrama’. Con este cambio radical, el escenario queda completamente optimizado como el epicentro artístico del 52° Festival Folclórico Colombiano.

“Hay obras que transforman espacios, pero también hay obras que recuperan emociones. Hoy le devolvemos a Ibagué un escenario que marcó la vida de generaciones enteras y que vuelve a abrir sus puertas para que la cultura, la música y el folclor sigan siendo protagonistas de nuestra historia”, agregó la mandataria.