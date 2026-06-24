Renovaron concha acústica en Ibagué para las fiestas culturales más bonitas del país
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, hizo la apertura oficial de este escenario cultural de capacidad para 3.000 personas con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
Colombia
La concha acústica ‘Garzón y Collazos’ vuelve a latir y con ella los recuerdos, aplausos, folclor y el orgullo de generaciones enteras de ibaguereños. Este escenario vuelve para que la cultura, la música e historia retomen el lugar que siempre les perteneció.
La Alcaldía de Ibagué culminó las obras de recuperación integral en el Parque Centenario, logrando la transformación total de sus tres hectáreas y la renovación de la emblemática concha acústica Garzón y Collazos. Tras años de deterioro y severas limitaciones estructurales debido al abandono, este histórico pulmón cultural de la ciudad revive sus espacios para el disfrute de los ciudadanos y el desarrollo de eventos artísticos.
“Durante años, los ibaguereños esperaron volver a disfrutar de este lugar. Hoy, con enorme alegría, le entregamos a la ciudad una Concha Acústica renovada, lista para seguir siendo el escenario donde el talento, la música y nuestras tradiciones encuentren un hogar”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.
El proyecto requirió una inversión cercana a los $ 10.000 millones. Aunque inicialmente se plantearon labores menores de embellecimiento, el daño acumulado obligó a ejecutar una intervención profunda. Los trabajos incluyeron la renovación estructural y modernización de la iluminación de la Concha Acústica, la adecuación de sus graderías, camerinos, unidades sanitarias y la cubierta principal.
Además, la transformación del entorno contempló una tarima alterna en los bajos del Centenario, la renovación del puente peatonal, nuevos espacios recreativos y deportivos, y la restauración de elementos patrimoniales como el mural y la figura del ‘Hombre Pentagrama’. Con este cambio radical, el escenario queda completamente optimizado como el epicentro artístico del 52° Festival Folclórico Colombiano.
“Hay obras que transforman espacios, pero también hay obras que recuperan emociones. Hoy le devolvemos a Ibagué un escenario que marcó la vida de generaciones enteras y que vuelve a abrir sus puertas para que la cultura, la música y el folclor sigan siendo protagonistas de nuestra historia”, agregó la mandataria.