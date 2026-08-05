Creador de contenido en México fue asesinado en medio de transmisión en vivo: Esto se sabe del caso / FlyMint Agency

El creador de contenidos mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 04 de agosto en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), en medio de una transmisión que realizaba en redes sociales.

Gastélum, de 24 años y conocido por sus videos de humor y contenido sobre la vida cotidiana en Sinaloa, fue atacado a balazos en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, muy cercano a las instalaciones de la fiscalía estatal, cuando esperaba un pedido de comida frente a un restaurante de una cadena de comida rápida.

El crimen ocurrió alrededor de las 20.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) mientras el creador de contenido realizaba una transmisión en directo, junto con dos personas, cuando una motocicleta con dos sujetos se detuvo a su lado y el conductor del vehículo le disparó en la cabeza.

La transmisión registró parcialmente el ataque, en el cual los dos acompañantes de Gastélum salieron ilesos.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha abierto una investigación para esclarecer el homicidio, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o un posible móvil.

El crimen ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde desde 2024 se ha recrudecido la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, con un aumento de homicidios, desapariciones y ataques armados en distintos municipios.

Otros casos de creadores de contenidos asesinados:

El caso de Gastélum se suma a otros asesinatos de creadores de contenido que han conmocionado al país en los últimos años.

En mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en un caso investigado como feminicidio. Esta misma semana, un juez inició el proceso judicial a uno de los presuntos coautores materiales del crimen.

Otro de los casos más recordados es el de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como ‘El Pirata de Culiacán’, asesinado en diciembre de 2017 en un bar de Zapopan tras ganar notoriedad en redes sociales.

En enero de 2022 también fue asesinado en Acapulco Alfredo Villar, conocido como ‘El Villano’, administrador de la página Lo Real de Guerrero, dedicada a difundir información sobre hechos de seguridad y violencia en ese estado.

Más recientemente, en agosto de 2025, fue asesinado en Morelos Camilo Ochoa, conocido como ‘El Alucín’, un creador de contenido que acumulaba cientos de miles de seguidores y que había denunciado amenazas previas, en un caso que fue relacionado por autoridades y medios con la disputa entre grupos del crimen organizado.

Los asesinatos de figuras con presencia en redes sociales han abierto un debate sobre los riesgos que enfrentan quienes generan contenido en zonas con altos índices de violencia, especialmente cuando realizan transmisiones en tiempo real que exponen su ubicación.

Aunque las autoridades no han establecido un vínculo entre el asesinato de Gastélum y su actividad como creador de contenido, el caso vuelve a poner de relieve cómo la violencia en México ha alcanzado también a quienes construyen su presencia pública en las plataformas digitales.

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