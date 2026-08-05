Perez Hilton fue hospitalizado tras un episodio durante una transmisión en TikTok

El bloguero estadounidense Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado luego de protagonizar un episodio de autolesión durante una transmisión en vivo en TikTok, la noche del martes 4 de agosto, desde su residencia en Miami, Estados Unidos.

La transmisión generó preocupación entre los espectadores, quienes alertaron a las autoridades al percatarse de lo que ocurría. En respuesta a múltiples llamadas de emergencia, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron al lugar y activaron el protocolo de atención para personas en crisis de salud mental.

Tras un proceso de desescalamiento, Hilton fue atendido por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir valoración y tratamiento.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación fue controlada sin incidentes adicionales y el caso fue manejado como una emergencia relacionada con salud mental, priorizando la protección y el bienestar del creador de contenido.

El episodio ocurre meses después de que el creador de contenido enfrentara varios problemas de salud. En marzo fue hospitalizado por una sepsis y, semanas más tarde, informó que debió regresar a un centro médico tras ser diagnosticado con una trombosis venosa profunda en la pierna derecha. Posteriormente fue sometido a un procedimiento para retirar un coágulo de sangre y pasó varias semanas en recuperación, proceso del que dio cuenta en sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre la evolución de Perez Hilton ni se conocen nuevos detalles sobre su estado de salud. Las autoridades tampoco han informado sobre nuevas actuaciones relacionadas con el caso.

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