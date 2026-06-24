Así reaccionó la prensa de Portugal al triunfo de Colombia ante Congo: calientan el partido decisivo

La Selección Colombia logró la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 a República Democrática del Congo, en el juego válido por la fecha 2 del Grupo K. El equipo Tricolor alcanzó la línea de los 6 puntos y restará un duelo clave ante Portugal en la última jornada para conocer al equipo que termine líder.

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A ese encuentro en Miami, que fue el más solicitado por los hinchas, por lo que se catalogó como el mejor partido de la fase de grupos, el combinado nacional llegará con la ventaja de ocupar ese primer puesto, por lo que un empate le asegurará la posición. Portugal, por su parte, venció a Uzbekistán 5-0 y se acomodó en el segundo lugar con cuatro puntos. Para lograr la primera plaza necesita si o si el triunfo.

El hecho de terminar la fase de grupos en el primer puesto trae su leve ventaja, pues permite enfrentar a un mejor tercero y evita un choque más difícil en el papel. En el caso del Grupo K, el equipo que acabe líder se medirá ante el que termine tercero del Grupo L, que podría ser Ghana, Croacia o incluso Inglaterra.

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¿Cómo reaccionó la prensa portuguesa al triunfo de Colombia?

Desde Portugal estaban expectantes a lo que sucediera con Colombia a segundo turno ante una Congo que justamente empató ante los europeos en el estreno del Grupo K. Incluso Cristiano Ronaldo, o el entrenador Roberto Martínez, ya se refirieron a lo que va a ser ese encuentro contra la Tricolor.

“De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual con jugadores que están en Europa con momento de forma fantásticos. Colombia adora estar en torneos como mundiales, son selecciones referencia“, fueron las palabras del seleccionador español.

Por su parte, los principales medios de Portugal reaccionaron al triunfo de Colombia

Record: "Colombia ganó merecidamente"

Este medio valoró la superioridad que tuvo Colombia para imponerse a Congo. "Empezaron el partido muy bien, con varias ocasiones, sobre todo desde fuera del área, pero poco a poco fueron perdiendo ritmo".

Ojogo: “Muñoz recompensa el esfuerzo de Colombia con un gol que les asegura un lugar en la siguiente ronda”

Por su parte, este diario enfatizó en el trabajo hecho por Daniel Muñoz, quien terminó siendo la gran figura del encuentro al marcar el único gol del encuentro. “El gol de Daniel Muñoz en los últimos minutos del partido del martes coronó la superior iniciativa ofensiva de Colombia contra la República Democrática del Congo con una victoria por 1-0 y la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial de 2026″.

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A Bola se centró en las palabras de Lorenzo

Néstor Lorenzo se refirió a lo que será ese encuentro contra Portugal y A Bola centró su nota en sus palabras, destacando que ante el conjunto europeo Colombia no tiene nada por demostrar.

“El seleccionador colombiano elogia la actuación de Suárez, digna de un león, y le lanza una advertencia antes del partido contra Portugal”, titularon.

¿Cuándo juegan Colombia y Portugal?

El partido más esperado de la fase de grupos del Mundial tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) en el Hard Rock de Miami.

Será el primer duelo entre estas dos selecciones en toda la historia.