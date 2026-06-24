Así reaccionó la prensa mundial a la victoria de Colombia ante RD Congo: Muñoz, la gran figura
Los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron la clasificación a dieciseisavos a falta de un partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
La Selección Colombia se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. El único gol del partido lo anotó Daniel Muñoz a los 76 minutos, anotación que deja al cuadro nacional en la primera casilla del Grupo K con puntaje perfecto (6 puntos de 6 posibles).
La Tricolor ha convertido la fase de grupos en una de sus principales fortalezas, ganando seis de sus últimos siete encuentros mundialistas en esta instancia. Además, cuenta con una generación de futbolistas experimentados y talentosos encabezados por Luis Díaz, quien fue una de las figuras en el debut.
Así reaccionó la prensa del mundo al triunfo de Colombia sobre RD Congo
- Caracol Radio: ¡Colombia vence al Congo y clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026!
- AS (Colombia): ¡Colombia vence a Congo y está en la segunda ronda del Mundial!
- Olé (Argentina): Colombia se quedó con un partido durísimo ante RD Congo y se clasificó a los 16vos de final.
- TyC Sports (Argentina): Colombia venció a Congo, se clasificó y manda en el grupo de Portugal.
- Clarín (Argentina): El 1-0 dejó segundo a Portugal: Colombia rompió un partido difícil ante RD Congo y recuperó la punta del grupo.
- Sport (España): La ‘mina de oro’ Daniel Muñoz derribó el muro congoleño
- MisterChip: Colombia gana sus dos primeros partidos en una edición de la Copa del Mundo por SEGUNDA vez (2014 y 2026). Es la SÉPTIMA selección matemáticamente clasificada para 1/16 y será primera de grupo si no pierde contra Portugal.
¿Cómo llega la Selección Colombia a su partido contra Portugal?
Así pues, la Selección Colombia llega a este último duelo de la fase de grupos a enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo con dos victorias en su espalda: Uzbekistán en la primera fecha, y RD del Congo en la segunda.
¿Cómo llega la Portugal de Cristiano Ronaldo a su partido contra Colombia?
Por su parte, Portugal llega con la obligación de ganar, pues en la primera fecha empató contra RD del Congo 1-1, y en la segunda venció a Uzbekistán 5-0.
¿Cuándo será el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?
El partido de los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo será el próximo sábado, 27 de junio. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
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Daniel Miranda Ruiz
Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...