No es lícito someter el paso a pago de peaje: experto por alerta de EEUU a Irán en Estrecho de Ormuz

No es lícito someter el paso a pago de peajes: experto por alerta de EEUU a Irán en Estrecho de Ormuz

Recientemente se conoció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que le pondrá fin, de manera inmediata, a las negociaciones de paz que adelantan ambas naciones si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

En esa línea, en lo micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló José Luis Gabaldón García, experto en derecho marítimo en España, quien analizó la coyuntura que pone a tambalear los diálogos entre esos dos países.

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“No es lícito someter el paso a pago de peajes”

El experto inició su intervención explicando que, realmente, este estrecho de Ormuz pertenece propiamente a dos naciones, y que no es, como tal, catalogado como aguas internacionales. Sin embargo, destacó que someter el paso marítimo en esa zona, a peajes, es ilícito.

“Si nos atenemos a lo que es el derecho del mar, el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se trata de aguas que pertenecen al mar territorial de Omán y al mar territorial de Irán, es decir, son los estados estrecharios que se suelen denominar”, explicó.

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Sin embargo, dijo que estos mismos “tienen una condición jurídica singular que se llama el derecho de paso en tránsito, en virtud del cual todos los buques tienen el derecho de paso por el estrecho libre y gratuitamente. Por lo tanto, ese es el régimen que se ha establecido en la comunidad internacional. No resulta lícito, con arreglo al derecho del mar, establecer cualquier tipo de suspensión del paso, o bien, someter el paso al pago de peajes o derechos de cualquier tipo, salvo que se trate de retribuir servicios efectivamente prestados”.

“En tiempos de guerra el derecho, prácticamente, desaparece”

En esa línea, Gabaldón dijo que lo anterior es la teoría de “lo que nos dice el derecho. Sin embargo, lo que sucede es que en tiempos de guerra el derecho prácticamente desaparece”.

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“La guerra es la ruptura de la civilización y, entonces, las normas jurídicas no se respetan; así de sencillo. Es decir, las relaciones entre los estados dejan de ser relaciones jurídicas para ser relaciones de fuerza. Y eso es lo que conduce a la situación que estamos viviendo, tremendamente confusa y de falta absoluta del respeto al derecho internacional”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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