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24 jun 2026 Actualizado 17:01

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El Ministerio de Hacienda no ha otorgado aval fiscal a PROMINAR

Aún no hay decisión institucional de respaldo a su creación, según la cartera

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Pasto-Nariño

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que no existe un respaldo oficial, ni aval fiscal para la creación de la empresa Promotora minera de Nariño- PROMINAR

En una comunicación al senador nariñense Richard Fuelantala la cartera precisó que si bien ha manifestado la importancia de impulsar iniciativas territoriales en materia de desarrollo minero, a la fecha no se ha adelantado una evaluación técnica, financiera o jurídica formal que sustentara una decisión institucional a este proyecto que se pretende implementar en Nariño.

En la misiva se precisa que para dicho respaldo es necesario contar con evaluaciones en aspectos sectoriales, así como la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto.

De acuerdo con la respuesta oficial enviada al congresista en mención, no se ha allegado información sobre una fase avanzada de la iniciativa, tampoco los estudios de viabilidad, que hagan parte de una propuesta formalmente estructurada y ajustada a los requisitos legales y fiscales correspondientes.

La aclaración se da en medio del debate regional que ha suscitado este proyecto que fue retirado en la Asamblea de Nariño en las pasadas sesiones extraordinarias y que sería presentado en esta vigencia con una serie de ajustes a los que se comprometió la Gobernación de Nariño luego de una audiencia pública en la que varios sectores solicitaron mayor claridad sobre los objetivos específicos de la empresa, los riesgos financieros que podrían representar para el departamento, además de la estructura jurídica y accionaria propuesta entre otros puntos.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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