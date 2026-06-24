Cinco lugares para visitar el último puente festivo de junio 2026: Fecha coincide con ferias

De fondo: Turistas alegres recorriendo una ciudad (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentran las imágenes de los Festivales de Neiva, Ibagué y Viotá respectivamente.

Con la llegada del último puente festivo de junio de 2026 (27, 28 y 29 respectivamente), se han puesto a disposición varios eventos afuera de Bogotá para disfrutar tiempo en familia y conocer los atractivos turísticos de Colombia.

Al ser solo tres días, el objetivo de estos espacios es el esparcimiento sin tener que gastar mucho tiempo en viaje.

Así, conozca las actividades al aire libre y opciones de descanso ideales para quienes quieren romper la rutina durante este fin de semana extendido.

Neiva - Huila

La capital del departamento del Huila celebra durante este puente festivo la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que incluye reinados, desfiles, comparsas, música, danzas, artesanías y conciertos.

Adicionalmente, para este evento, se realizará una conmemoración especial por los 90 años de la composición del sanjuanero huilense. Para 2026, contará con la presencia de Indonesia como país invitado.

Ibagué – Tolima

Del 22 al 29 de junio de desarrollará el Festival Folclórico Colombiano, el cual se desarrolla en Ibagué, Tolima. Durante esta semana se desarrollarán celebraciones como:

Gran Desfile Nacional de San Pedro.

Día del Tamal Tolimense.

Día de la Auténtica Lechona Tolimense.

Día de la Chicha.

Día del Sombrero Tolimense.

Día de la Achira.

Día del Aguardiente Tapa Roja.

El domingo 28 tendrá lugar el Gran Desfile Folclórico nacional, el Lechona Fest y la elección y coronación de la Reina Nacional del San Pedro, cerrando la noche con un festival de orquestas encabezado por Jhon Alex Castaño, Churo Díaz y Fruko y sus Tesos.

Viotá - Cundinamarca

Del 25 al 29 de junio Viotá será el epicentro de la cultura cafetera en Cundinamarca, celebrando el trigésimo segundo (32) Reinado Departamental del Café.

La agenda iniciará el jueves 25 de junio con la apertura oficial del Concurso de Filtrados de Café en el Parque Principal, donde expertos evaluarán las mejores preparaciones elaboradas por participantes de la región. Durante la jornada también se realizarán rondas de competencia y actividades recreativas para niños, como el Mundialito Cafetero de Banquitas.

Girardot - Cundinamarca

Ferrocarril de Girardot (Crédito: Ana María Jiménez) Ampliar Ferrocarril de Girardot (Crédito: Ana María Jiménez) Cerrar

Acotando algunos de los destinos tradicionales para visitar, Girardot ofrece opciones diferentes de turismo para vivir un plan lleno de diversión con un clima cálido espectacular, pues su temperatura promedio es de 28° centígrados. Si visita este destino, no se puede perder planes como el turismo de aventura, visita a sus templos religiosos, el parque acuático Piscilago y descansar en alguno de sus hoteles con el mejor confort.

Villa de Leyva - Boyacá

Plaza central de Villa de Leyva. Foto: Getty Images. / Smartshots International Ampliar Plaza central de Villa de Leyva. Foto: Getty Images. / Smartshots International Cerrar

A unas tres horas de la capital en automóvil, este pueblo se mantiene como uno de los destinos turísticos más atractivos por tener uno de los centros históricos mejor conservados de Colombia, con calles empedradas, casas blancas y una atmósfera tranquila.

Igualmente, es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza, pues pueden visitar diferentes lugares como las cascadas de la Periquera, donde podrán hacer actividades extremas como rápel, senderismo, entre otras actividades. También podrá visitar el Santuario de Iguaque, que hace parte de Parques Naturales Nacionales de Colombia, la caminata tiene una duración media de tres horas.

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