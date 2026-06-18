En Supía, Caldas, aumentan los casos de dengue: las autoridades intervienen para evitar propagación

Supía

Por medio de fumigaciones en los barrios Popular, La Julia, Renán Barco, La Cruz y Moravia, en Supía (Caldas), las autoridades en salud y personal del Hospital San Lorenzo, recorren dichos sectores ante el aumento de casos de dengue en ese municipio, donde se registran 23 personas perjudicadas.

Carlos Alberto López, profesional del equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, explica cómo adoptar medidas de protección durante las intervenciones químicas.

“Tapen todos los alimentos y agua donde pueda ingresar el químico, cubran la ropa o elementos que estén en contacto mientras se realiza la intervención, protejan los bebederos de las mascotas, eviten la exposición directa de adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad. Recomendamos abrir puertas y ventanas para que el químico entre a las viviendas y elimine el zancudo transmisor del dengue. Además, les pedimos a la población permanecer 30 minutos afuera de sus casas, al regresar, podrán lavar las pertenencias y objetos que hayan estado en contacto con el producto”.

El funcionario insiste en lavar y limpiar, frecuentemente, los tanques, así como eliminar los recipientes que acumulen agua limpia y estancada, donde puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti, ya que el químico utilizado es temporal y no elimina por completo la causa. Agrega que si alguien presenta síntomas como mareo o dolor de cabeza intenso tras la intervención, debe acudir al centro asistencial más cercano.

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Las fumigaciones se realizan entre las 5 a. m. y 8 a. m. y desde las 5 p. m. hasta las 8 p. m. del 19 de junio. Las intervenciones se efectúan para contrarrestar la reproducción del mosquito Aedes aegypti teniendo en cuenta que la otra semana comenzará la edición 28 de la Feria de la Colación.