Tres agentes de tránsito han sido atropellados en Manizales, el más reciente en un puesto de control

Regulador de movilidad atropellado en un puesto de control en la avenida Santander en Manizales. Foto: Facebook El Reportero.

Manizales

En la última semana, tres agentes de tránsito han sido víctimas de incidentes viales por parte de conductores que no acatan la norma generando peligro a los funcionarios. En el reciente caso, un motociclista, intentando evadir un puesto de control, atropelló a un regulador de movilidad. Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales, explica las posibles causas de los choques.

“Dichos casos ocurrieron mientras los agentes desarrollaban labores propias de su servicio en diferentes sectores de la ciudad, durante los recorridos operativos y en un puesto de control, en todas hay un elemento en común y son conductas que ponen en riesgo la integridad de quienes trabajan por la seguridad vial. Más allá de los procedimientos, vemos con alarma la desatención en las calles, maniobras imprudentes, invasión de carriles y muchos actos que provocan distracciones por el uso del celular que puede generar consecuencias muy graves”.

Álvarez, hace un llamado a los conductores a mantener atención permanente en las avenidas, respetar las indicaciones de las autoridades y manejar de manera preventiva.

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Los otros casos ocurrieron cuando un regulador se desplazaba en una motocicleta y fue arrollado por una conductora y en otro hecho, un agente de tránsito estuvo involucrado en una colisión con un automotor. Entre tanto, los funcionarios afectados cumplen una incapacidad de 10 a 12 días.