¿Se avecina el adiós de Gianni Infantino? Wenger y otros miembros de FIFA afirman sentirse engañados

Duro golpe a la presidencia de Infantino: Wenger y otros miembros de FIFA afirman sentirse engañados. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images) / James Gill - Danehouse

No cesan los problemas para Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de caerse su propuesta de comercializar un porcentaje de los derechos correspondientes a cada uno de sus torneos. La UEFA sentó su voz de protesta, incluso tomó medidas al respecto, y la idea terminó desechándose.

Dos selecciones le retiraron su apoyo a Infantino

La Federación Serbia de Fútbol (FSS) ha retirado su apoyo a Gianni Infantino para ser reelegido como presidente de la FIFA, anunció la asociación en su página web después de que un paso similar fuera tomado por la federación galesa.

“Queremos recordarles que le brindamos nuestro apoyo por escrito el 25 de mayo de este año, pero tras considerar detenidamente los acontecimientos recientes que han dañado gravemente la reputación de la FIFA y de su presidente, esta es la única decisión lógica y racional”, destaca la federación serbia en su comunicado.

La nota subraya que las decisiones de importancia estratégica para el futuro del fútbol deben adoptarse con un amplio consenso y una consulta abierta con todas las partes interesadas y mantiene su compromiso de cooperar con la FIFA, la UEFA y todas las federaciones nacionales para desarrollar y mejorar el fútbol.

“En estos momentos se necesita una nueva confianza, un nuevo enfoque y un liderazgo que contribuyan a la renovación del diálogo, la unidad y la credibilidad de las instituciones futbolísticas internacionales”, afirma la FSS.

Wenger y miemros de la FIFA fueron “engañados” por Infantino

A las selecciones se suman mismos integrantes de la FIFA, quienes han confirmado abiertamente que no se enteraron de la situación por boca de Infantino, sino por los medios de comunicación. Incluso, algunos de ellos dijeron sentirse engañados por el presidente.

Arsene Wenger, jefe de desarrollo de la entidad, explicó: “No participé en este plan estratégico y me enteré del proyecto por primera vez a través de los medios de comunicación. La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”.

Por otro lado, Mattias Grafstrom, secretario general de la organización, sentenció de manera tajante: “Todos nos hemos visto inmersos en medio de una situación caótica, difícil de comprender y aceptar. Les aseguro que, como miembros de la administración, serán defendidos y protegidos del contexto político que estamos viviendo. No tienen por qué preocuparse. Los individuos, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial perduran, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, perspectiva y serenidad”.

Adicionalmente, días atrás, el director de operaciones Kevin Lamour fue certero: “El proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona... Esta mentira por omisión y este ejercicio unilateral del poder son indicativos de una falta de confianza, de transparencia y de buen gobierno. Este proyecto no debe seguir adelante y ha llegado el momento de que los dirigentes tomen las decisiones correctas”.

Infantino complicó su reelección en la FIFA

Gianni Infantino aspira a ser reelegido para un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027, para lo cual necesitaría una mayoría simple de más del 50 % de las 211 federaciones miembros de la FIFA.

Sin embargo, ha perdido confianza de cada vez más federaciones, especialmente en Europa, tras un reciente fracaso de su plan para abrir a la inversión privada la Copa del Mundo. Según la prensa, también Suecia ha retirado su apoyo.