Pékerman sale en defensa de Juan Fernando Quintero: “Al jugador hay que entenderlo”

Juan Fernando Quintero continúa dando de que hablar luego de su polémica salida de River Plate. El volante antioqueño es añorado por algunos fánaticos del Millonario, quienes consideran que su aporte sería clave en este mal momento; mientras que algunos otros le siguen reciminando por su marcha.

En diálogon con ESPN, el argentino José Néstor Pékerman, quien dirigió a JuanFer durante muchos años en la Selección Colombia, salió en defensa del talentoso volante, a quién consideró una “debilidad”.

Al ser consultado si es jugador que debe ser “mimado”, Pékerman comentó: “La clave es decir ‘¿Puedo encontrar a otro igual?’ Es muy difícil”.

El argentino recordó que lo llevó al Mundial de Brasil 2014 y le dijo que no pasaría lo mismo que con Maradona en el mundial de 1978, donde no fue llevado por su juventu. "En 2014 fue su aparición, así como fue Messi para Argentina. No dudé en llevarlo. Le dije: ‘Con vos no va a pasar lo que pasó con Diego en el 78’", mencionó.

Por su parte, sobre su salida de River, mencionó: "Yo no puedo ser contundente en decir si está o no está para jugar en River. Son decisiones que debe tomar el entrenador y debe tener sus argumentos".

No obstante, añadió: "Al jugador hay que entenderlo. Si uno lo conoce, lo tiene entrenando y sabe cómo juega, lo tiene que entender. Uno sabe su potencial futbolístico y sabe sus déficits. La parte del déficit es un problema de él que a lo mejor en muchos años nunca lo superó. Y eso es un problema".

Pékerman también recordó que hubo un periodo en el que no lo tuvo en cuenta al frente de la Selección Colombia: "Tuvo sus oportunidades toda su carrera. Durante tres años de las Eliminatorias, después de 2014 yo no lo llamaba porque surgió otro jugador en su posición que, sin jugar igual que él, nos dio muchos resultados: Edwin Cardona".

El técnico argentino reveló la buena relación que mantenía en ese entonces con el antioqueño. “Con Juanfer teníamos siempre comunicación. Yo le decía: ‘No puedo entender que no juegues con continuidad en los clubes en los que estás‘“, mencionó.

Más elogios para Juan Fernando Quintero

"Juanfer es crack. Es muy difícil encontrar otro así. Tiene magia en esa zurda. Los compañeros lo único que tienen que hacer es un movimiento y la pelota va a ir donde él quiera. Tiene una precisión que es muy difícil que erre un tiro libre o un pase", destacó Pékerman sobre el talento del antioqueño.

Finalmente, el exDT de la Selección, lo comparó con el máximo ídolo de Independiente, Ricardo Bochini: “He visto pocos jugadores como él. Es como el ‘Bocha’, que tenía un pincel. He jugado muchas veces en su contra y, antes de llegar al Bocha, la pelota ya no estaba más ahí. No lo podías ni tocar. Y Juanfer es así. Juanfer suelta la pelota antes de tener un duelo".