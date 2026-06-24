Representantes de Creemos integrarán la bancada de Gobierno del presidente electo De la Espriella

Medellín, Antioquia

El movimiento Creemos anunció recientemente que sus dos representantes a la Cámara, Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, integrarán la bancada de Gobierno y prestarán su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República.

Según indicaron a través de un comunicado, el respaldo se enmarca en la promesa de un Gobierno “de todos y para todos los colombianos”, tal como lo expresó el propio Abelardo de la Espriella en su discurso de victoria. “Creemos ratifica que su compromiso, desde el primer día, ha sido y seguirá siendo con Colombia y con la construcción de la Patria Milagro”.

Añaden que esta decisión, es tomada con coherencia y convicción, y lo que busca es contribuir a la transformación del país que prometió el nuevo mandatario, priorizando la seguridad, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos los colombianos.

“Nuestra decisión de acompañar este Gobierno nace de la coherencia”, señaló el movimiento, al tiempo que ratificó que trabajará “con independencia, responsabilidad y diálogo permanente y abierto”.

Cabe hacer mención que, desde el 28 de enero de 2026, Creemos acompañó la candidatura de Abelardo De la Espriella, convencido de que Colombia necesitaba un liderazgo capaz de superar el anterior Gobierno.

En ese momento, el entonces candidato de la Espriella señaló que se sentía orgulloso de recibir el apoyo de un movimiento ciudadano: “maravilloso que es Creemos. Que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha dado resultados porque llevó a la Alcaldía de Medellín al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su historia, Fico Gutiérrez”, afirmó.

Durante la campaña, el movimiento recorrió el país junto al ahora presidente electo, escuchando las demandas ciudadanas y defendiendo una visión compartida de nación.