Niegan solicitud del Pacto Histórico para realizar reconteo total de votos en Ibagué

Tolima

La Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué culminó, luego de 18 horas continuas de trabajo, el proceso de escrutinio correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El proceso confirmó la alta coincidencia entre los resultados del preconteo y los consignados en las actas oficiales de escrutinio.

Como resultado del escrutinio municipal, en la capital tolimense el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 176.576 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 139.926 sufragios. Es decir, apenas hubo una variación de 114 votos.

Adicionalmente, se contabilizaron 5.440 votos en blanco, 3.525 votos nulos y 226 votos no marcados. Frente a los resultados reportados en el preconteo, las variaciones fueron mínimas.

Abelardo de la Espriella registró un incremento de 107 votos, equivalente al 0,06 % de su votación; Iván Cepeda Castro presentó una diferencia de siete votos menos, correspondiente al 0,005 %; los votos en blanco aumentaron en 15 sufragios; los votos nulos disminuyeron en tres y los votos no marcados se redujeron en diez.

En términos generales, las modificaciones registradas durante el escrutinio representaron una variación inferior al 0,1 % de la votación reportada inicialmente, ratificando la solidez y confiabilidad de los resultados entregados por el preconteo.

El proceso contó con el acompañamiento permanente del Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Tolima, instancia que realizó seguimiento a cada una de las etapas de la audiencia con el propósito de garantizar la transparencia y legitimidad.

Asimismo, la audiencia se desarrolló con la participación de representantes de las campañas presidenciales, apoderados, testigos electorales y observadores nacionales e internacionales, incluidos delegados de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea.

Durante la audiencia fue presentada una reclamación electoral por el Pacto Histórico para realizar el reconteo del total de mesas de votación, la cual fue negada por la Comisión Escrutadora Municipal.

Frente a esta determinación se interpuso un recurso de apelación, que deberá ser estudiado y resuelto por la Comisión Escrutadora General o Departamental del Tolima, instancia que será instalada este martes para continuar con el calendario electoral establecido.