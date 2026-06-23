Hoy es el día del Tamal tolimense: productores de Ibagué esperan vender más de 180 mil unidades

Ibagué

Todo está listo para que Ibagué viva una nueva edición del Día del Tamal, una de las celebraciones gastronómicas más importantes del Festival Folclórico Colombiano en su edición 52. Productores y emprendedores ultiman detalles para recibir a miles de ciudadanos y turistas que disfrutarán de esta tradicional jornada.

El Parque Murillo Toro será el principal escenario de la celebración y más de 100 puntos oficiales de venta distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, permitiendo que propios y visitantes disfruten del tradicional tamal tolimense.

Para esta edición se espera la comercialización de más de 180 mil tamales, una cifra que refleja la importancia de esta celebración para la economía local y el trabajo de decenas de productores que durante meses se preparan para una de las jornadas de mayor movimiento comercial del año.

El tamal tendrá un valor de $12 mil durante esta jornada, facilitando que ciudadanos y visitantes disfruten de una de las fechas más representativas de la gastronomía tolimense y hagan parte de esta gran celebración.

La programación estará acompañada por muestras culturales y presentaciones artísticas en el Parque Murillo Toro, permitiendo que las familias disfruten de una jornada que integra tradición, música y folclor en torno a uno de los platos más representativos de la gastronomía tolimense.

“El Día del Tamal es una oportunidad para demostrar que nuestras tradiciones también impulsan el desarrollo económico de la ciudad. Invitamos a todos los ibaguereños y turistas a apoyar a nuestros productores, emprendedores y comerciantes, porque cada tamal que se disfruta representa el esfuerzo de cientos de familias que trabajan para mantener viva esta tradición y fortalecer la economía local”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.