Alerta en el Tolima por cuatro incendios forestales activos en San Luis y Coello

Tolima

En máxima alerta se encuentran los municipios de Coello y San Luis, en el Tolima, por cuenta de cuatro incendios forestales que permanecen activos, algunos desde el pasado viernes 31 de julio.

Las emergencias, que amenazan zonas turísticas y ganaderas, se presentan en el municipio de San Luis, en los sectores de Payandé y la vereda Caimital, al igual que en la vereda Potrerillo, en el municipio de Coello.

Desde el Centro de Monitoreo Departamental, la Gobernación del Tolima mantiene el seguimiento permanente de cada uno de los eventos y coordina el apoyo operativo entre municipios, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y evitar la propagación de las llamas hacia zonas residenciales.

“Actualmente tenemos cuatro incendios de cobertura vegetal activos en el departamento. Estos eventos están siendo atendidos por los organismos de socorro de cada municipio y, desde nuestro Centro de Monitoreo, hemos realizado las articulaciones necesarias para brindar apoyo desde municipios vecinos”, explicó Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima.

La funcionaria también indicó que, desde el inicio de la segunda temporada de menos lluvias, el departamento ha reportado cerca de 100 incendios de cobertura vegetal, con una afectación aproximada de 1.000 hectáreas.

En diálogo con Caracol Radio, el comandante de Bomberos Voluntarios de San Luis, Fredy Arciniegas, calculó que los incendios han consumido cerca de 300 hectáreas del municipio en veredas como Paraguay, Cerro Gordo, Tomogó, entre otras.

“Los incendios son provocados por desadaptados, por ignorancia, porque hemos tenido casos en los que cada 50 metros tenemos conatos de incendio hacia la vía a El Guamo. Llega un momento en que nos toca priorizar qué hacer: dejar que se queme el bosque o evitar que el incendio llegue a las viviendas. Entonces es frustrante no poder atender todas las emergencias; es muy duro”, manifestó Arciniegas.

A la fecha, más de 20 municipios se han visto afectados por incendios forestales, incluida la capital, Ibagué, donde se presentaron por lo menos 150 incendios en el último mes.

“Reiteramos el llamado a la comunidad para evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar incendios, además de reportar oportunamente cualquier columna de humo o conato de incendio a las autoridades competentes”, concluyó Mayorquín.