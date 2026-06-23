Más de 30 artesanos participan en el Día del Sombrero Tolimense
La celebración del Día del Sombrero impulsa la economía de artesanos de Ibagué yel Guamo.
Tolima
Este martes 23 de junio se fusionaron las celebraciones de dos de los símbolos más representativos de la cultura del Tolima: el tamal y el sombrero tolimense. La programación se desarrolla en el Parque Manuel Murillo Toro de Ibagué y cuenta con la participación de artesanos y emprendedores que mantienen vivas estas tradiciones de generación en generación.
Durante la celebración del Día del Sombrero Tolimense, 36 productores provenientes de Ibagué y del municipio del Guamo exhiben y comercializan sus productos en una importante vitrina económica para este sector artesanal del departamento.
“36 productores y productoras de sombreros de la ciudad de Ibagué, del Guamo, del barrio El Carmen, que exhiben y venden estos fabulosos productos elaborados con sus manos artesanales de generación en generación”, manifestó Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima.
Además de la programación central en el Parque Manuel Murillo Toro, las jornadas del Día del Sombrero Tolimense y del Día del Tamal Tolimense también se desarrollan de manera simultánea en los centros comerciales Multicentro, Acqua Power Center y La Estación, al menos hasta las 5:00 de la tarde de este martes.
El secretario destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de quienes preservan uno de los oficios tradicionales más importantes de la región.
“Esperamos disfrutar de todos ustedes, del Día del Tamal y del Día del Sombrero, estos dos elementos tan especiales para nuestro patrimonio y nuestra cultura. Vengan al Parque Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué, este 23 de junio, y disfrutemos del Día del Tamal y del Día del Sombrero”, concluyó.