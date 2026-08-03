La Policía de Ibagué atendió más de 100 llamadas por riñas y violencia intrafamiliar

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en actividades operativas se logró durante el primer fin de semana del mes de agosto la captura de siete personas en flagrancia por delitos como receptación, hurto, fabricación o porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno; entre otros.

En los operativos también se incautaron 160 armas cortopunzantes, 2 armas traumáticas y la recuperación de 3 motocicletas reveló la Policía Metropolitana de Ibagué.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 256 órdenes de comparendo. De estas, 160 por portar armas blancas, 16 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 42 por riñas y 24 por irrespetar a las autoridades de policía”, dijo el teniente Coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, en la línea de emergencias 123 los miembros de la institución atendieron 1.379 llamadas, entre las que se destacaron 87 reportes por riñas y 24 casos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que desde la institución se seguirá trabajando de manera articulada con las autoridades y la comunidad para proteger la vida.