Mineros S.A.S. emprende ofensiva jurídica para reactivar La Colosa en Cajamarca, Tolima

Tolima

La compañía Mineros S.A.S. se prepara para emprender una lucha jurídica que le permita reactivar el polémico proyecto La Colosa en Cajamarca, Tolima. El proyecto minero fue adquirido el pasado mes de marzo a la multinacional AngloGold Ashanti, inicialmente por 10 millones de dólares.

Caracol Radio conoció el documento de la solicitud con la cual el representante de Mineros S.A.S., el abogado Jorge Tirado Navarro, pide a la Procuraduría General de la Nación que cite a una audiencia de conciliación con la Alcaldía y el Concejo Municipal de Cajamarca para derogar el acuerdo municipal que declaró 33 predios de AngloGold Ashanti como bienes de utilidad pública e interés social.

También en marzo, el Concejo de Cajamarca aprobó el Acuerdo 05 de 2026, mediante el cual se declararon 33 predios adquiridos por la compañía como bienes de utilidad pública e interés social, en los que se deberá priorizar la conservación ambiental y el desarrollo de actividades agropecuarias. Tras la compra del proyecto, Mineros busca tumbar el acuerdo para poder desarrollar actividades mineras en esos predios.

“La exposición de motivos revela con claridad la naturaleza del Acuerdo Municipal como un acto arbitrario, desprovisto de justificación técnica o legal y dirigido a impedir cualquier uso productivo que se le pudiera dar a los predios afectados, incluyendo, entre otros, a la actividad minera”, reza el documento.

Mineros S.A.S. expone una serie de argumentos para tumbar el acuerdo en medio de un proceso de conciliación. Sin embargo, advierte que este es el primer paso de una posible demanda para derogar el acto administrativo.

“Respetuosamente solicito que, en los términos de la ley, el señor Procurador Delegado convoque al Municipio de Cajamarca, Tolima - Concejo Municipal de Cajamarca a una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho ante su Despacho, con el fin de precaver la eventual iniciación de una demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento”, advierte Mineros.

Desde 2017, el proyecto La Colosa permanece inactivo luego de los resultados de la consulta popular en la que la mayoría de los votantes se pronunció en contra del desarrollo de proyectos mineros en Cajamarca, lo que complica aún más las pretensiones de Mineros.