El 90% de los incendios forestales que se han registrado en el Tolima son provocados

Tolima

En diálogo con Caracol Radio la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini, advirtió que más del 90% de los incendios forestales que se están presentando en el departamento son provocados por acciones humanas.

“Algunos de los incendios son provocados de manera deliberada, otros si darse cuenta, pero una gran proporción de los incendios forestales son ocasionados por acciones humanas”, dijo Olga Lucía Alonso Ianini, directora de Cortolima.

Según la funcionaria, desde hace dos meses la corporación viene implementando un plan de contingencia contra los incendios forestales, además han realizado capacitaciones con los alcaldes y organismos de socorro en los 47 municipios del departamento.

“Hemos capacitado, informado y articulado frente a la responsabilidad de cada una de las entidades alcaldes, organismos de socorro y la Gobernación tienen en el cumplimiento del plan de acción que se ha realizado”, dijo Olga Lucía Alfonso Ianini.

Por otra parte, la autoridad ambiente recordó que se han expedido medidas entre las que están la prohibición de las quemas controladas y la priorización del uso del agua para consumo humano.

“Una serie de regulaciones internas y de mediciones que desde Cortolima vamos a realizar con el objetivo de establecer posibles situaciones de desabastecimiento, además de la priorización de inversiones para abastecimiento de agua”, destacó.

Finalmente, Olga Lucía Alfonso Ianini resaltó que según los informes del IDEAM, el mes que registrará las más altas temperaturas en el marco del fenómeno del niño será septiembre.

Dato: más de mil hectáreas de vegetación han sido consumidas por los incendios forestales en el Tolima.